ЗАЭС ночью на несколько часов осталась без внешнего энергоснабжения

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Запорожская АЭС ночью на несколько часов осталась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщила пресс-служба станции.

Для энергоснабжения объекта ввели в работу резервные дизель-генераторы. При этом все системы безопасности функционировали штатно, а персонал ЗАЭС контролировал параметры работы оборудования.

В пресс-службе уточнили, что радиационный фон соответствует природным значениям, угроз для сотрудников станции, населения и окружающей среды нет. Ситуация находится под контролем, а работа осуществляется в соответствии с требованиями безопасности.

В данный момент внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено от линии 330 киловольт "Ферросплавная-1", причины случившегося выясняются.

Ранее станция временно осталась без питания по основной линии электропередачи "Днепровская". Отключение произошло со стороны Украины, поскольку "Днепровская" проходит в том числе по территории Запорожской области, подконтрольной украинским военным, пояснила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.