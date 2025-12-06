МВД призвало россиян не переходить по ссылкам из СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам следует отключить функцию отображения текста входящих СМС на экране заблокированного телефона, а также не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве объяснили, что мошенники часто выдают себя за сотрудников банков и под различными предлогами просят назвать им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Это делается с целью списания денег со счета. Для безопасного пользования интернет-банком гражданам рекомендовали не переходить по ссылкам из СМС, даже если в них говорится, что они из кредитного учреждения.

Министерство предостерегло от использования Face ID или отпечатка пальца в банковских приложениях, посоветовав сделать выбор в пользу сложных паролей. Кроме того, важно установить качественную антивирусную программу, не хранить в телефоне реквизиты карт и избегать входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.

Ранее стало известно, что аферисты начали звонить россиянам и рассказывать о якобы произведенном перерасчете пенсий за период с 2016 по 2018 год. В ходе беседы злоумышленники называют персональные данные жертвы, а затем предлагают пройти перерегистрацию в Пенсионном фонде. После этого они просят код из СМС.