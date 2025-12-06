Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 12:47

Безопасность

МВД призвало россиян не переходить по ссылкам из СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам следует отключить функцию отображения текста входящих СМС на экране заблокированного телефона, а также не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве объяснили, что мошенники часто выдают себя за сотрудников банков и под различными предлогами просят назвать им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Это делается с целью списания денег со счета. Для безопасного пользования интернет-банком гражданам рекомендовали не переходить по ссылкам из СМС, даже если в них говорится, что они из кредитного учреждения.

Министерство предостерегло от использования Face ID или отпечатка пальца в банковских приложениях, посоветовав сделать выбор в пользу сложных паролей. Кроме того, важно установить качественную антивирусную программу, не хранить в телефоне реквизиты карт и избегать входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.

Ранее стало известно, что аферисты начали звонить россиянам и рассказывать о якобы произведенном перерасчете пенсий за период с 2016 по 2018 год. В ходе беседы злоумышленники называют персональные данные жертвы, а затем предлагают пройти перерегистрацию в Пенсионном фонде. После этого они просят код из СМС.

"Московский патруль": мошенники начали обманывать россиян с помощью гороскопов

Читайте также


безопасность

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика