Россиян предупредили о мошеннической схеме с поиском военнослужащих

Фото: 123RF.com/grigorenko

Мошенники стали создавать фейковые каналы и боты, выдавая себя за Российский Красный Крест, предупредила пресс-служба РКК.

Злоумышленники выходят на связь с родственниками военных и предлагают "узнать судьбу близких". Они требуют перейти по подозрительным ссылкам и установить сторонние APK-файлы, обещая оформить соцвыплаты. В организации рассказали, что иногда аферисты просят деньги "на помощь военным".

"Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен" – это полностью ложная информация и схема обмана", – указано в публикации.

Официальные ресурсы РКК верифицированы, зарегистрированы на "Госуслугах", а также размещены на сайте. Организация не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фотографии или видеозаписи солдат, а разыскивает только гражданских лиц.

"Мы связываемся исключительно с официального номера 8 (499) 126-75-71 и никогда не просим оплату, переводы на личные карты или участие в любых финансовых операциях", – добавили в РКК.

Ранее в СМИ появилась информация о жительнице Самары, называющей себя магом и ясновидящей. Она опубликовала видео с одного из своих платных спиритических сеансов, в ходе которого она якобы общалась с пропавшими военнослужащими.

В Госдуме подобные услуги назвали циничной спекуляцией и уточнили, что подобная деятельность является мошенничеством, с которым нужно бороться в рамках Уголовного кодекса.