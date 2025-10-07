В РФ мошенники стали рассылать военным фиктивные приказы о награждении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России мошенники рассылают военнослужащим поддельные приказы о награждении, чтобы под предлогом уточнения данных выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другие сведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве предупредили, что вступать в диалоги с неизвестными в мессенджерах – это всегда риск. Так происходит распространение вредоносного ПО, кража паролей, сбор персональной и служебной информации.

"Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения ", – подчеркнули в МВД.

Кроме того, этой осенью в РФ получила распространение новая мошенническая схема. Якобы от лица представителей банка клиентам стали приходить электронные письма о новом налоге и возможности отказаться от него. Посредством перехода по ссылке на поддельный сайт банка происходит кража доступа к настоящему личному кабинету.

