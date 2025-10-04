МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме с налогом

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники от имени банков начали рассылать письма на электронную почту о якобы новом налоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники информируют жертв о том, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. При этом мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма "налога" начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

"Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", – добавило министерство.

Кроме того, в МВД предупредили о другой новой схеме мошенничества. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты в мессенджере Telegram. Аферисты создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты.

Ранее аналитики выяснили, что на россиян в возрасте 25–39 лет приходится больше всего упоминаний о случаях обмана со стороны кибермошенников в соцсетях. В настоящее время в зоне риска находятся не пенсионеры, а экономически активные россияне, IT-специалисты и крупные компании. В основном злоумышленники атакуют на сайтах госслужб и ведомств, выдавая себя за представителей тех или иных структур.

