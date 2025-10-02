Мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Фото: 123RF/yacobchuk

Мошенники с помощью нейросетей стали создавать цифровые копии умерших людей, а затем использовать в своих целях. Об этом ТАСС заявили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Как пояснили в организации, изначально технология цифрового "воскрешения" использовалась в терапевтических целях, чтобы помочь людям справиться с тяжелой утратой через символическое "общение" с копией умершего. Однако такой механизм быстро привлек внимание злоумышленников.

По словам экспертов, аферисты используют технологию для воздействия на уязвимых граждан, переживающих утрату. Заинтересованные компании или киберпреступники могут использовать симуляторы для скрытой рекламы или для манипуляций пользователями. Цифровые копии могут убеждать людей в необходимости "финансовой помощи", рекомендовать покупку определенных товаров или услуг.

Более того, обученный на реальных данных человека нейробот может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма и даже подписать электронный документ.

Кибератаки с использованием дипфейк-видео становятся массовыми. Второй год подряд в России регистрируются случаи обмана, во время которых мошенники крали деньги, представляясь умершими людьми, рассказали специалисты.

Аккаунты умерших россиян также могут стать инструментом для фишинговой рассылки от имени реальных людей, так как сообщения с "живым" профилем в соцсетях не вызовут подозрений у потенциальных жертв.

Помимо этого, создание ботов из цифровых копий умерших людей обеспечит киберпреступникам возможность проводить масштабные DDoS-атаки или организовывать массовое распространение нежелательного контента.

Когда аферисты создают дипфейк живого человека, жертва всегда может проверить подлинность сообщения, но с цифровой копией умершего такая проверка в принципе невозможна, уточнил замруководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

"Это создает идеальные условия для преступников, ведь цифровой образ можно бесконтрольно использовать в мошеннических схемах, играя на эмоциях и доверии людей", – сказал он.

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги у граждан под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. В актуальных схемах преступников первая "атака" зачастую является ложной и нужна для достижения психологического эффекта. Злоумышленники формируют вымышленную и правдоподобную угрозу, чтобы заставить человека паниковать, отметили в МВД.