Россиянам рассказали о схеме мошенничества с установкой шлагбаумов

Фото: 123RF/smykprod

Телефонные мошенники во время разговора представляются сотрудниками управляющих компаний и предлагают жильцам бесплатно оформить "магнитный ключ" для нового шлагбаума. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Специалист предупредил, что злоумышленники просят продиктовать код из СМС якобы для активации ключа. Однако на самом деле они пытаются войти в аккаунт приложения банка жертвы.

"Если вы продиктуете его (код. – Прим. ред.), злоумышленники получают доступ к счету. Схема срабатывает, так как человеку предлагают не избегать угрозы, а получить выгоду – "бесплатный доступ и порядок во дворе". Это снижает бдительность и подталкивает к быстрым действиям", – сказал Силаев.

Киберэксперт подчеркнул, что решение об установке шлагбаума может быть принято только на общем собрании собственников, а управляющая компания никогда не будет запрашивать личные данные по телефону.

"Сообщите в банк по номеру на обороте карты, если код уже запрашивали. Предупредите соседей в домовом чате, на доске объявлений", – посоветовал он.

Силаев порекомендовал немедленно прекращать разговор с мошенниками и всегда перезванивать в свою УК. Номер телефона следует посмотреть на квитанциях или официальном сайте.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с подарками на день рождения. Злоумышленники представляются курьерами, а для доставки запрашивают паспортные данные. Кроме того, они добиваются отправки СМС-кода, после чего воруют деньги с банковских счетов.