В МВД рассказали о мошенничестве в мессенджерах под предлогом обмена валют

Аферисты придумали новую схему мошенничества, заключающуюся в предложении якобы выгодного обмена валюты в мессенджере Telegram. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пост управления МВД РФ в телеграм-канале.

Злоумышленники создают боты и чаты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты. Однако такие предложения лишены гарантий, подчеркнули в ведомстве, пояснив, что официальные учреждения несут ответственность за свои действия, а анонимные телеграм-каналы – нет.

В МВД призвали граждан к осторожности и не полагаться на обмен через незнакомцев или чаты, рекомендовав использовать для этого проверенные способы.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с подарками на день рождения. Злоумышленники представляются курьерами, а для доставки запрашивают паспортные данные. Кроме того, они добиваются отправки СМС-кода, после чего воруют деньги с банковских счетов.