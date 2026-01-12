Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 14:58

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новое здание школы в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Александры Монаховой в столичном районе Коммунарка.

"Все здесь есть для прекрасной учебы. Не центр Москвы, но вы видите, школа здесь даже лучше, чем некоторые школы в центре Москвы. Оборудована всем необходимым, рядом метро, хорошая дорога", – подчеркнул мэр во время общения с учениками и коллективом учебного заведения.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в школе будет комфортно учиться. Вместе с этим градоначальник указал, что в настоящий момент учебный корпус заполнен не полностью, однако к 1 сентября классы будут полными.

Помимо этого, со школой сотрудничает ряд вузов, таких как МФТИ, МИФИ, Сеченовский университет и другие. Это может помочь школьникам при выборе будущей специальности.

"Так что со временем вы выберете свою специальность, профильное образование, университет, куда вы пойдете, или колледж, который вам будет интересен", – заявил Собянин, обратившись к школьникам.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство школьного здания было завершено в конце 2025 года. Финансирование осуществлялось за счет застройщика жилого комплекса, расположенного рядом, при этом корпус был передан городу безвозмездно.

Площадь здания – 25,1 тысячи квадратных метров. Оно состоит из нескольких блоков разной этажности. Обучаться в нем смогут 1,1 тысячи учеников 1–11-х классов.

Для школьников и учителей были оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, лаборатория искусственного интеллекта и прочее. На прилегающей территории обустроено спортивное ядро с мини-футбольным полем, площадки для прыжков в длину и универсальное поле для баскетбола и волейбола. Кроме того, обустроена зона для тихого отдыха.

В новом корпусе будут реализовываться городские образовательные проекты, например "Математическая вертикаль" и "Естественно-научная вертикаль", а также проекты предпрофессионального образования – "Психолого-педагогический класс в московской школе" и "Медицинский класс в московской школе".

В планах московских властей на 2026 год – открыть около 60 объектов образования.

Ранее Собянин сообщал, что Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Для работы по новым стандартам более 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку.

Кроме того, столица продолжает развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), в которую внедрили сервис "Цифровой учитель".

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика