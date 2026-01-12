Сергей Собянин открыл новое здание школы в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Александры Монаховой в столичном районе Коммунарка.

"Все здесь есть для прекрасной учебы. Не центр Москвы, но вы видите, школа здесь даже лучше, чем некоторые школы в центре Москвы. Оборудована всем необходимым, рядом метро, хорошая дорога", – подчеркнул мэр во время общения с учениками и коллективом учебного заведения.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в школе будет комфортно учиться. Вместе с этим градоначальник указал, что в настоящий момент учебный корпус заполнен не полностью, однако к 1 сентября классы будут полными.

Помимо этого, со школой сотрудничает ряд вузов, таких как МФТИ, МИФИ, Сеченовский университет и другие. Это может помочь школьникам при выборе будущей специальности.

"Так что со временем вы выберете свою специальность, профильное образование, университет, куда вы пойдете, или колледж, который вам будет интересен", – заявил Собянин, обратившись к школьникам.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство школьного здания было завершено в конце 2025 года. Финансирование осуществлялось за счет застройщика жилого комплекса, расположенного рядом, при этом корпус был передан городу безвозмездно.

Площадь здания – 25,1 тысячи квадратных метров. Оно состоит из нескольких блоков разной этажности. Обучаться в нем смогут 1,1 тысячи учеников 1–11-х классов.

Для школьников и учителей были оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, лаборатория искусственного интеллекта и прочее. На прилегающей территории обустроено спортивное ядро с мини-футбольным полем, площадки для прыжков в длину и универсальное поле для баскетбола и волейбола. Кроме того, обустроена зона для тихого отдыха.

В новом корпусе будут реализовываться городские образовательные проекты, например "Математическая вертикаль" и "Естественно-научная вертикаль", а также проекты предпрофессионального образования – "Психолого-педагогический класс в московской школе" и "Медицинский класс в московской школе".

В планах московских властей на 2026 год – открыть около 60 объектов образования.

Ранее Собянин сообщал, что Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Для работы по новым стандартам более 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку.

Кроме того, столица продолжает развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), в которую внедрили сервис "Цифровой учитель".

