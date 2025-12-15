Форма поиска по сайту

15 декабря, 11:41

Город

Пять новых образовательных комплексов будут возведены в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в рамках программы реновации школьных зданий будут возведены пять новых образовательных комплексов. Об этом в интервью Москве 24 сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа в первую очередь затронет исторический центр города, где сохранилось много небольших и устаревших зданий.

"Впервые мы будем строить новые школы не только в новых районах или в микрорайонах, где идет активная застройка, но и для реновации старых школьных зданий, которые не имеет смысла капитально ремонтировать", – рассказала она.

Для реализации программы уже подобраны пять земельных участков. В настоящее время на завершающей стадии находится проектирование новых крупных образовательных комплексов, каждый из которых сможет принять более тысячи учащихся и будет соответствовать всем современным стандартам образования будущего.

Также, как сообщила Ракова, к 1 сентября 2026 года в столице после капитального ремонта откроются более 80 школ.

"Мы очень надеемся, что за несколько лет нам удастся отремонтировать 700 школ", – поделилась заммэра.

Она подчеркнула, что каждая школа обладает своей уникальной атмосферой и внутренним миром, поэтому важно избегать однотипности. Вместе с тем выполнить полностью индивидуальный ремонт в таких масштабах не получится, отметила Ракова. Такия изменения могут затянуться "на десятилетия".

"Тем не менее мы разработали еще два стандарта капитального ремонта, чтобы школы могли выбирать, что им ближе и в какой атмосфере им приятнее учиться. Глобально это типовые проекты, но у каждого свои элементы, свой цвет, свои какие-то особенности", – уточнила она.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство 5–6 суперколледжей. Мэр объяснил такое название новым уровнем качества обучения, архитектуры и наполнения. Также он указал на важность востребованности полученного образования на рынке труда.

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

