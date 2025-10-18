Собянин рассказал о модернизации столичной системы среднего образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве модернизируют систему среднего профессионального образования, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, в следующем году продолжится тесное взаимодействие колледжей с работодателями, реализация образовательных программ с акцентом на практическую подготовку и современный подход к обучению.

Особое внимание власти уделят улучшению материально-технической базы учебных заведений. До конца 2027 года обновят более 2 тысяч мастерских, также проведут капремонт в трех здания колледжей, отметил мэр.

Помимо этого, продолжится развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), грантовая поддержка учебных заведений и проект по организации спортивно-патриотических лагерей.

Приоритетом в развитии столичного образования является масштабное обновление инфраструктуры. В городе реализуют проект "Моя школа", направленный на модернизацию образовательных учреждений и создание продуманного учебного пространства, сказал градоначальник.

Он уточнил, что в 2026–2028 годах в столице построят 195 объектов образования, в том числе за счет инвесторов. Кроме того, начнется возведение 7 флагманских колледжей, 3 из которых завершат до конца 2028-го.

"На московское образование в 2026 году будет направлено 814,6 миллиарда рублей", – заключил Собянин.

Ранее глава города рассказал об обновлении трех школ на Мячковском бульваре в Марьине. Например, в школе № 1566 обновят фасад, кровлю и внутренние помещения, заменят инженерные коммуникации, окна и двери. На прилегающей территории сделают беговую дорожку, игровые площадки, зону отдыха и полосу препятствий.