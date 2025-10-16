В ТиНАО для старшеклассников запустили программу проектирования цифровых устройств

Фото: предоставлено девелопером ПИК

Учащиеся столичной школы № 2094 в жилом квартале "Саларьево парк" в ТиНАО освоят 3D-прототипирование и изучат программирование на Python в рамках новой программы "Интернет вещей". Образовательный курс разработан компанией ПИК при поддержке "Яндекс" и школы "Летово".

Курс рассчитан на учеников 8–11-х классов. Под руководством педагогов школьники изучат работу с микроконтроллерами и голосовыми интерфейсами, освоят 3D-прототипирование и основы проектного управления. Учащиеся смогут применить свои знания на практике, например, создав сценарий умного дома или цифровых систем для городской среды.

Таким образом, школьники смогут получить практические навыки в профессиях инженера-разработчика IoT, специалиста по Smart City, разработчика умных устройств и других технологических направлений.

"Мы делаем акцент на практике: теперь школьники не изучают технологии будущего – они их создают", – отметил руководитель направления образовательных программ "ПИК" Андрей Чугунов.

В свою очередь, старший менеджер по развитию бизнеса "Умный дом с Алисой" Илья Лебедев добавил, что подобные курсы помогают детям почувствовать себя создателями будущих городов.

Ранее сообщалось, что в Москве начали работать осенние научные программы для школьников. Почти 2 тысячи учеников примут участие в программах проекта "В центре науки". Вместе с тем осенью для учащихся 8–11-х классов откроется образовательная выездная школа. С 25 октября по 1 ноября школьники смогут изучить математическое моделирование, экономику, лингвистику и многое другое.