Студенты столичных колледжей стали лучшими на турнире по управлению дронами

Учащиеся столичных колледжей заняли призовые места на соревнованиях дронов в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Об этом сообщил департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Столичные студенты состязались с лучшими командами России в управлении беспилотниками, программировании, проектировании и тестировании новых технологических решений. В финал прошли более 30 студентов и выпускников колледжа московского транспорта, колледжа бизнес-технологий, политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова и колледжа архитектуры и градостроительства.

Участники соревновались в нескольких номинациях: "Организация эффективного производства беспилотников", "Защита беспилотников с помощью криптографических средств", "Обучение нейросети поиску объектов интереса" и прочие. Студенты также выполняли точные расчеты и технические задания при помощи современных технологий. Четыре награды получили учащиеся колледжа бизнес-технологий.

В этом году "Архипелаг 2025" собрал студентов, разработчиков и представителей технологических компаний со всей страны. Соревнования проходили на территории инновационного центра "Сколково" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" и международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

Подобные интенсивы становятся площадкой, на которой встречаются разработчики, производители, молодые специалисты и заказчики, чтобы искать и тестировать технологические решения, сообщил глава образовательного направления компании "Геоскан Москва" Никита Попов.

"Участие студентов столичных колледжей демонстрирует их готовность развиваться, осваивать современные технологии и получать практический опыт на реальных индустриальных площадках. Мы поддерживаем образовательные организации в формировании востребованных компетенций в сфере беспилотных авиационных систем, что укрепляет качество подготовки кадров и ускоряет развитие отрасли", – добавил он.

