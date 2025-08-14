Экспозиция "Цифровые технологии Москвы" поможет больше узнать об IТ-профессиях

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В парке искусств "Музеон" открылся павильон "Цифровые технологии Москвы", где посетители могут узнать более чем о 20 IТ-профессиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие включает в себя интерактивное путешествие "Путь IТ-героя", которое позволяет попробовать себя в роли программиста, тестировщика, разметчика данных и дизайнера, отметили в департаменте информационных технологий.

"IТ – это целый мир, который объединяет представителей нескольких десятков профессий", – рассказала начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасия Шарова.

По ее словам, для реализации технологического проекта необходимы не только программисты и разработчики, но и эксперты, которые работают с большими массивами данных, анализируют их, тестируют готовые веб-сайты и приложения на наличие ошибок, создают удобный интерфейс и оформление, обучают искусственный интеллект, обеспечивают кибербезопасность, обновляют и улучшают программы, а также выполняют множество других задач.

В павильоне "Цифровые технологии Москвы" посетители могут погрузиться в интерактивное путешествие "Путь IТ-героя", попробовать себя в различных IТ-профессиях и узнать больше о городских проектах и сервисах, созданных айтишниками.

В свою очередь, школьники смогут выбрать профильные программы в ведущих вузах, а студенты – узнать о стажировках в правительстве Москвы по направлению "IТ-город", добавила Шарова.

Маршрут по выставке продуман так, чтобы посетители могли постепенно погрузиться в мир информационных технологий и познакомиться с различными профессиями. Например, в игре "Дата-детектив" гости помогают герою найти потерянный рюкзак, попутно узнавая больше о профессии геоаналитика.

В ходе расследования им предстоит анализировать информацию о перемещениях персонажа, выдвигать предположения и выявлять закономерности в данных.

Геоаналитики играют важную роль в решении бизнес-задач, а также занимаются планированием и развитием мегаполисов с населением в миллионы человек. Их навыки полезны для создания цифрового двойника Москвы. Эта платформа помогает властям планировать строительство, принимать решения и контролировать реализацию городских проектов.

Москва является одним из мировых лидеров в области внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). В столице реализуется около 100 проектов с использованием ИИ, который применяется во всех ключевых сферах жизни города, включая здравоохранение, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, экономику, социальное обеспечение, транспорт и другие.

В частности, посетители смогут понять принципы работы нейросетей благодаря экспонату "Нейроконь". Гостям представится возможность ввести текстовые запросы о характеристиках помощника и узнать, как составлять задания для ИИ и что делает промпт-инженер.

Еще одна профессия, связанная с ИИ, – разметчик данных. Специалисты в этой области работают с большими объемами информации, загружая их в нейросеть и обучая ее распознавать определенные типы данных. На примере игры "Сортировка космического мусора" горожане могут сами научить ИИ различать мусор среди полезных объектов в космосе.

Вместе с тем в павильоне можно будет увидеть различные предметы обихода с неудачным или неудобным дизайном. Эти экспонаты помогают понять важность и актуальность направления UX- и UI-дизайна в сфере IТ.

Специалисты в этой области стремятся сделать приложения и веб-сайты не только функциональными, но и интуитивно понятными для пользователей. Над последней задачей работают UX-дизайнеры, а UI-дизайнеры отвечают за визуальную составляющую: выбирают цвета, шрифты, иконки и кнопки.

В наши дни технологии позволяют создавать проекты, которые объединяют в себе обучение и развлечение. Например, гейм-дизайнеры занимаются цифровизацией культурных, музейных, образовательных и туристических проектов. Они создают игровые механики, разрабатывают сценарии и персонажей.

Одним из ярких примеров таких проектов является "Салют Победы" – интерактивная игра, погружающая игроков в метавселенную главной выставки страны. Она рассказывает о 80-летии победы в Великой Отечественной войне, знакомит с традициями и дает возможность запустить собственный салют на виртуальной Главной аллее мета-ВДНХ.

Вместе с тем посетители также могут познакомиться с основами программирования и попробовать себя в роли тестировщика. Там же им расскажут о работе маркетологов, дизайнеров, SEO-специалистов, трафик-менеджеров и других представителей гуманитарных профессий в IТ. Больше информации о них и их применении в Москве можно найти на сайте "IТ-роща".

Экспозиция "Путь IТ-героя" доступна шесть дней в неделю. Со вторника по четверг ее можно посетить с 13:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 12:00 до 22:00. Причем пройти маршрут можно с аудиогидом в приложении "Узнай Москву". Он не только расскажет о каждом экспонате, но и подготовит гостей к специальной викторине. За ее решение гостей "Цифровых технологий Москвы" ждут подарки и памятные призы.

Получить подарок можно и с приложением "Мой id". Для этого нужно отсканировать четыре QR-кода на экспозиции "Цифровых технологий Москвы", активировать прохождение нужных площадок и обратиться на информационную стойку в "Сокровищнице" за наградой.

Оба приложения доступны в магазинах приложений или на странице проекта на портале mos.ru.

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в "Музеоне" также работает павильон "Экономика Москвы". Здесь смогут принять участие в интерактивной экономической игре, примерить роль городского управленца, пострелять в экономическом VR-тире, пройти квесты по бережливому производству и выбрать профессию будущего.

Еще одной локацией форума стал Гостиный Двор. Там открылась экспозиция, на которой представили современное оборудование для обучения медработников и освоения навыков лечения.

Специалисты познакомят участников форума с передовыми медицинскими технологиями и помогут протестировать высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Здесь же можно будет отработать самые разные медицинские манипуляции – от оказания первой помощи пациенту до сложной диагностики.