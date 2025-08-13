Увидеть инновационную медтехнику можно на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе

В Гостином Дворе открылась экспозиция, на которой представили современное оборудование для обучения медработников и освоения навыков лечения. Она работает в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Специалисты познакомят участников форума с передовыми медицинскими технологиями и помогут протестировать высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Здесь же можно будет отработать самые разные медицинские манипуляции – от оказания первой помощи пациенту до сложной диагностики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.