13 августа, 11:15Город
Увидеть инновационную медтехнику можно на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе
В Гостином Дворе открылась экспозиция, на которой представили современное оборудование для обучения медработников и освоения навыков лечения. Она работает в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Специалисты познакомят участников форума с передовыми медицинскими технологиями и помогут протестировать высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Здесь же можно будет отработать самые разные медицинские манипуляции – от оказания первой помощи пациенту до сложной диагностики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.