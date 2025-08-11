"Мой район. Новости": в Коммунарке открыли филиал поликлиники "Троицкая"

Жители Коммунарки теперь получают медицинскую помощь по новому московскому стандарту. В районе построили филиал поликлиники "Троицкая", где пациенты принимаются в просторных кабинетах и в комфортных условиях.

В новой поликлинике ведут прием врачи разных специальностей, а для удобства самые востребованные специалисты расположены на первых этажах. Территорию возле здания благоустроили: установили скамейки, разбили газоны и высадили кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".