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12 июля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

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В Боткинской больнице продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями. О работе офтальмологического центра клиники рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, теперь сотни москвичей имеют возможность сохранить или вернуть зрение. С 2018 года в центре проводят операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства можно было пройти только в федеральных больницах и за рубежом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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