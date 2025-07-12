Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

В Боткинской больнице продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями. О работе офтальмологического центра клиники рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, теперь сотни москвичей имеют возможность сохранить или вернуть зрение. С 2018 года в центре проводят операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства можно было пройти только в федеральных больницах и за рубежом.

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