Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в районе Зябликово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Зябликово после реконструкции открылось здание филиала № 1 городской поликлиники (ГП) № 214. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В обновленном здании <...> на Ореховом бульваре полностью заменили инженерные сети и обустроили просторные светлые помещения. Удобные кабинеты для приема пациентов, комфортные зоны ожидания и единая навигация соответствуют новому московскому стандарту", – отметил градоначальник.

Поликлинику оснастили современной медицинской техникой, включая цифровые офтальмологические комплексы, аппараты УЗИ нового поколения, хирургическое оборудование, цифровой рентген, флюорограф и маммограф.

При этом сервисы искусственного интеллекта будут помогать врачам анализировать снимки и ставить диагноз пациентам. Прилегающую к учреждению территорию благоустроили, возвели дорожки и проезды, установили места для отдыха, новое освещение и навигацию.



"Программу реконструкции городских поликлиник мы завершили уже на 87%. Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020-м. За три года привели в порядок больше 200 зданий. Второй этап, начавшийся в 2023 году, предусматривает обновление еще почти 140 поликлиник", – подчеркнул мэр.

Ранее в Нагорном районе Москвы открылась обновленная поликлиника. Головное здание ГП № 2 на Фруктовой улице полностью соответствует московскому стандарту. В рамках работ специалисты модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы и оснастили медучреждение современной техникой.

