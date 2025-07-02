Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленная поликлиника открылась после комплексной реконструкции в Нагорном районе Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Теперь головное здание ГП № 2 на Фруктовой улице полностью соответствует московскому стандарту. В рамках работ специалисты модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы и оснастили медучреждение современной техникой.



Кроме того, как подчеркнул мэр столицы, поликлиника стала не только удобной для пациентов и персонала, но и технологичной. В ней появились новые КТ, МРТ, денситометр и эндоскопическое оборудование. Горожане могут пройти диагностику и лечение в одном здании.



На территории поликлиники появился терренкур, который представляет собой специальную дорожку для лечебной ходьбы. Он помогает в восстановлении при заболеваниях сердца, легких, сахарном диабете и других хронических состояниях.



"В Нагорном районе теперь все поликлиники обновленные и комфортные для посещения", – добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о масштабной модернизации больниц. За последние 5 лет в Москве реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов. В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах. Эти работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений.

