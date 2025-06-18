Свыше 50 тыс москвичей прошли бесплатные эндоскопические исследования с начала июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала июня, с момента запуска проекта по профилактике рака желудочно-кишечного тракта, соответствующие исследования прошли свыше 50 тысяч москвичей. Об этом в ходе открытия Московского онкологического форума сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Классическое правило медицины – болезнь легче предотвратить, чем лечить", – отметила она.

По словам Раковой, пройти диагностику можно бесплатно. Она доступна свыше чем миллиону горожан, которые длительный период не проводили эндоскопические исследования.

Ранее на Фортунатовской улице в Москве после реконструкции открылся лечебный корпус № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева. Реконструкция проходила с 2023 по 2025 год. В итоге здание 1969 года постройки было полностью модернизировано.

Там предусмотрены 11 современных операционных, а оснащение новым оборудованием позволило расширить оказание высокотехнологичной помощи и проведение диагностических исследований.

