Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Лечебный корпус № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской улице открыт после реконструкции. Он оборудован современными операционными, реанимационными помещениями и комфортными палатами, сообщил Сергей Собянин.

Мэр также поздравил коллектив больницы с Днем медицинского работника, который отмечается 15 июня. Он заявил, что новый корпус клиники стал подарком к празднику.

"От имени москвичей хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы выполняете огромную задачу по обеспечению здоровья, жизни москвичей. Вы делаете это профессионально, с душой. Спасибо вам большое", – сказал глава города.

В дальнейшем ремонт планируется начать еще в двух корпусах ГКБ.

Как уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы, реконструкция лечебного корпуса № 1 началась в июле 2023 года и завершилась в июне 2025 года. Семиэтажное здание 1969 года постройки общей площадью 10,3 тысячи квадратных метров было полностью модернизировано. Здесь создали комфортные условия как для пациентов, так и для медиков.

Попасть из данного корпуса в другие теперь можно через отапливаемый подземный переход. В общей сложности там размещены 198 коек, однако при необходимости их число можно расширить до 269. При этом 18 коек из общего числа относятся к стационару кратковременного пребывания, где пациенты смогут получать плановую и экстренную медпомощь по челюстно-лицевой и эндокринной хирургии, оториноларингологии и офтальмологии.

В здании предусмотрены 11 современных операционных, а оснащение новым оборудованием позволяет расширить оказание высокотехнологичной помощи и проведение диагностических исследований. Всего в лечебном корпусе № 1 работают 219 человек, в том числе 81 врач и 83 сотрудника среднего медперсонала.

Ранее мэр рассказал, что в городских стационарах одновременно начали работу 6 новых центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Там медики будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Один из центров открылся в Морозовской больнице, где в прошлом году врачи помогли 77 тысячам детей.

