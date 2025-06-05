Собянин: в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городской клинической больнице (ГКБ) № 52 начало работать отделение трансплантации органов и тканей. Оно специализируется на оказании хирургической помощи людям с терминальной стадией хронической болезни почек, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр назвал трансплантацию органа приоритетным и наиболее эффективным видом заместительной почечной терапии. Теперь в больнице № 52 пациенты смогут получить медпомощь в одном месте: от первичной диагностики до пересадки почки и последующего диспансерного наблюдения.

Отделение трансплантации расположилось в корпусе, оборудованном современным операционным блоком, двумя отделениями реанимации и интенсивной терапии, отметил градоначальник. Оно также стало четвертым в Москве центром органной трансплантации наряду с ММНКЦ имени Боткина, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и МКНЦ имени Логинова.

В столице за последние шесть лет почти в 2,5 раза выросло число операций по установке пациентам постоянных нейростимуляторов. С помощью этого врачи помогают гражданам справиться с хроническим болевым синдромом, который не поддается лечению. Эти состояния возникают при заболеваниях нервной системы и поражениях позвоночника.