Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за последние 6 лет почти в 2,5 раза увеличилось число операций по установке пациентам постоянных нейростимуляторов. Это стало возможным благодаря модернизации московского здравоохранения, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

С помощью установки нейростимуляторов врачи помогают гражданам справиться с хроническим болевым синдромом, который не поддается лечению. Такие состояния возникают при различных заболеваниях нервной системы и поражениях позвоночника, пояснил мэр.

Компактные нейростимуляторы устанавливаются и заменяются во время малоинвазивной операции. Они безопасны и могут использоваться около 7 лет.



"Еще несколько лет назад эта методика лечения была уникальной. Сегодня она – часть плановой медпомощи", – подчеркнул Собянин.

29 мая в городских стационарах заработали шесть новых специализированных центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ. Там будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Детская медицина была и остается приоритетом для столичного здравоохранения, указал Собянин.