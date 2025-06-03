Проект по профилактике онкозаболеваний ЖКТ стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве стартовал проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Его основная задача – выявить патологии и состояния, предшествующие развитию рака. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут пройти бесплатные обследования в поликлиниках и эндоскопических центрах. Для людей, которые несколько лет не проходили эндоскопическую диагностику, направления для самостоятельной записи откроют автоматически в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, столица добилась высокой выявляемости онкозаболеваний, однако не менее важно заниматься профилактикой злокачественных новообразований. Именно с этой инициативой обратились эксперты Московского онкологического общества.

Говоря о пилотном проекте, вице-мэр уточнила, что заболевания ЖКТ длительное время развиваются без симптомов и могут не проявляться. В связи с этим москвичам стали доступны бесплатные обследования, чтобы не просто выявить, но и вылечить патологии, способные привести к развитию онкологии.

Все процедуры выполняются с использованием современного оборудования. Гастроскопию в поликлинике проводят под местной анестезией, которая занимает не более получаса. Гастро- и колоноскопию в эндоскопическом центре проводят под мягкой седацией, общее время пребывания в медучреждении не превышает двух часов. При выявлении патологии врач-терапевт или врач общей практики свяжется с пациентом и назначит лечение.

Направления в ЕМИАС будут открываться для двух категорий пациентов, не проходивших гастро- и колоноскопию в течение последних нескольких лет. В состав обследования входит экспресс-тестирование на наличие бактерии хеликобактер пилори.

За прошлый год около 15 тысяч человек купили полисы от онкологических заболеваний. Это на 29% больше, чем в 2023 году, заявили в одной из страховых компаний. При этом число застрахованных от онкологии мужчин в 2024 году выросло на 16%, женщин – на 12%. Две трети страховок также оформили женщины.