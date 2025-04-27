В Госдуме заявили, что все регионы России должны быть обеспечены детскими онкологами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Все регионы России должны быть обеспечены детскими онкологами, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.

"В этой связи выглядят крайне непонятно контрольные цифры приема. <...> На Камчатке нет детского онколога, и не предвидится, но вместе с тем, вдвое сокращается количество контрольных цифр по подготовке детских онкологов, генетиков и педиатров", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат подчеркнула, что Минздраву необходимо очень серьезно отнестись к проблеме качества и доступности медпомощи в стране.

Яровая добавила, что в ГД неоднократно выступали с идеей введения единого стандарта диспансеризации. По ее словам, диспансеризация является "знаком качества работы системы здравоохранения".

"Это и профилактика, и возможность получить тот документ, который будет иметь многофункциональное значение для предъявления по любому требованию. Пока что это не состоялось, и граждане должны потом брать платно разного рода справки. Так тоже быть не должно", – отметила депутат.

Тем временем в России завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Он был инициирован в 2018 году внесением статьи в закон "Об основах охраны здоровья граждан.

Вместе с тем Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель нововведения состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.