Женщины в два раза чаще мужчин страхуются от онкозаболеваний

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Около 15 тысяч человек за 2024 год приобрели полисы от онкологических заболеваний. Это число стало больше на 29%, чем годом ранее. Об этом сообщили в "Газете.ру" со ссылкой на пресс-службу страховой компании.

Рак является одной из самых серьезных проблем современности. Лечение этого заболевания требует огромного количества моральных сил, времени и денег.

Замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании Ольга Купцова рассказала, что многие люди до сих пор недооценивают риски, которые связаны с раком.

"По нашим данным, средняя стоимость платного лечения онкологических заболеваний в России варьируется от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей, однако сложные случаи могут потребовать в разы больших затрат, которые исчисляются десятками миллионов", – уточнила Купцова.

Число застрахованных от онкологии мужчин в прошлом году выросло на 16%, а количество женщин возросло на 12%. Отмечается, что две трети страховок оформили женщины.

Таким показателям послужило то, что рак молочной железы имеет высокую распространенность. Именно на него пришлось более 20% всех случаев за последние три года. Кроме того, лечение онкологии груди является самым дорогим. Одной из клиенток потребовалось свыше 9 миллионов рублей на помощь, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что российские ученые зарегистрировали программное обеспечение для ранней диагностики рака – "Онкопро". Система сможет выявлять пациентов из группы риска по результатам анализов крови. "Онкопро" апробировали в клиническом центре на протяжении нескольких лет, что позволило убедиться в его точности и надежности.

Уточняется, что ПО создано на основе трех алгоритмов машинного обучения. Их создали, работая с показателями крови 600 добровольцев, около 400 из которых были больны онкологическими заболеваниями.