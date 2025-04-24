В России создали молекулу для диагностики рака простаты по двум маркерам

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Ученые смогли синтезировать молекулу для выявления и лечения рака предстательной железы нового поколения. Это соединение направлено на обнаружение двух типов биомаркеров онкологии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки России.

Для одновременных действий на одну молекулу-основу "цепляют" разные радиоактивные изотопы. Всего в мире есть два таких соединения для рака простаты. Они могут находить простат-специфический мембранный антиген, по которому специалисты выявляют локализацию и объем новообразований.

"Как правило, у одного пациента на поверхности опухоли не один биомаркер, а сразу несколько. И сейчас мы ищем новую молекулу-основу для препарата, которая будет обнаруживать не один, а сразу два биомаркера. Это простат-специфический мембранный антиген и рецептор гастрин-высвобождающего пептида", – отметила старший научный сотрудник научно-исследовательского центра "Онкотераностика" Мария Ларькина.

Одним из кандидатов на новую основу уже стало соединение – производное мочевины и аминокислот. Его синтез занимает от двух до четырех недель и проходит в восемь стадий. Ученые смогли присоединить к новой молекуле изотоп лютеция-117, который применяется в терапевтических радиофармпрепаратах.

"Пока рано говорить о появлении нового лекарства. Мы находимся в самом начале исследования, где перед нами стояла задача получить устойчивое и функционально пригодное соединение", – указала Ларькина.

Она добавила, что всего планируется создать около 20 молекул, чтобы потом определить лучшие из них и оценить их токсичность.

Ранее Минпромторг России сообщил, что препарат от онкологических заболеваний компании "Лина М" проходит первые клинические испытания из трех необходимых. При этом отмечалось, что говорить об эффективности и безопасности этого лекарства на данном этапе как минимум преждевременно.

В ведомстве также рассказали, что в 2014 году с компанией "Лина М" был заключен госконтракт на разработку технологии зарубежного инновационного лекарственного средства для лечения онкозаболеваний.

