Препарат от онкологических заболеваний "Лина М" проходит первые клинические испытания

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Препарат от онкологических заболеваний компании "Лина М" проходит первые клинические испытания из трех необходимых, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга России.

При этом отмечается, что говорить об эффективности и безопасности этого лекарства на данном этапе как минимум преждевременно.

В министерстве также рассказали, что в 2014 году с компанией "Лина М" был заключен госконтракт на разработку технологии зарубежного инновационного лекарственного средства для лечения онкозаболеваний. В случае регистрации препарат не был бы ни оригинальным, ни инновационным. Но, безусловно, мог стать социально значимым, добавили в пресс-службе.

Также известно, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) должны были быть выполнены еще в 2017 году, однако до сих пор еще не завершены.

После соблюдения процедур по досудебному урегулированию Минпромторг обратился в Арбитражный суд столицы. В 2024 году он принял решение расторгнуть контракт и постановил вернуть бюджетные средства. В свою очередь, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил расторжение, но сократил объем взыскиваемых средств с "Лины М".

Кроме того, в министерстве заявили, что для лечения пациентов допустимы только те препараты, которые зарегистрированы и внесены в государственный реестр, добавив, что Минпромторг оказывает многостороннюю поддержку отечественным компаниям на всех этапах производства.

В марте специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. Он будет применяться для терапии наиболее тяжелых, злокачественных, прогрессирующих опухолей, которые устойчивы к традиционным методам лечения онкологии.

Как уточнила глава ФМБА Вероника Скворцова, разработка агентства имеет два гена протоксинов, которые специфически активируются в клетках опухоли и запускают механизмы их гибели. Клинические исследования нового препарата начнутся в этом году, добавила она.