Препарат для лечения рака предстательной железы зарегистрирован в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Импортозамещенный препарат "Ракурс" (223Ra) для лечения рака предстательной железы зарегистрирован в России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства РФ.

В ведомстве отметили, что "Ракурс" является препаратом двойного действия. Его регистрация позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность методики для россиян.

"Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы", – уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.

Ранее НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной.