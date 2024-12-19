Врачи в Москве разработали метод эффективного лечения остеомиелита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Центра гнойной хирургии ГКБ имени Демихова разработали и запатентовали метод двухэтапного эндопротезирования при лечении остеомиелита коленного и тазобедренного суставов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Вице-мэр напомнила, что раньше при таком заболевании человеку заменяли разрушенный состав на постоянный протез. Однако почти у трети пациентов из-за особенностей организма развивались осложнения и воспаления, уточнила она.

Согласно новой методичке, нуждающемуся в замене разрушенного сустава сначала устанавливается временный, антибактериальный протез. Он выделяет в организм антибиотики, которые не только лечат остеомиелит, но и сводят к минимуму риск развития инфекции, пояснила Ракова и добавила, что спустя время сустав меняется на постоянный.

Она отметила, что перед регистрацией патента эффективность авторского метода лечения была доказана на практике: свыше сотни пациентов прошли двухэтапное эндопротезирование в отделении и выписаны с отличным результатом лечения.

Между тем в Москве выросло число высокотехнологичных операций. Каждый год в столице проводят более 100 тысяч таких вмешательств. Благодаря спецпроектам за два года их количество увеличилось на 40 тысяч. Это касается таких направлений в медицине, как кардиологии, неврологии, гинекологии и офтальмологии.