Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 12:15

Город

Ракова сообщила о росте количества выполняемых высокотехнологичных операций в Москве

Ракова сообщила о росте количества выполняемых высокотехнологичных операций в Москве

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Собянин: новый комплекс онкобольницы № 62 в медкластере в "Сколкове" достроят в 2025 году

Собянин: площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли

Пятый центр женского здоровья открылся на базе больницы имени Ворохобова

В электронной медкарте доступны справки для ГТО и детских лагерей

Всероссийский Приоровский форум прошел в Москве

"Мой район. Новости": начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Минздрав РФ предложил применять хирургические методы лечения для детей с ожирением

В Москве увеличилось число высокотехнологичных операций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодно в столице проводят более 100 тысяч таких вмешательств. Благодаря спецпроектам за два года их количество выросло на 40 тысяч. Это касается всех основных направлений медицины: кардиологии, неврологии, гинекологии и офтальмологии. Например, в этом году удалось сделать 52 тысячи операций по удалению катаракты.

Большое интервью с Анастасией Раковой выйдет в понедельник, 16 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородтехнологиивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика