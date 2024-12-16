Ракова сообщила о росте количества выполняемых высокотехнологичных операций в Москве

В Москве увеличилось число высокотехнологичных операций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодно в столице проводят более 100 тысяч таких вмешательств. Благодаря спецпроектам за два года их количество выросло на 40 тысяч. Это касается всех основных направлений медицины: кардиологии, неврологии, гинекологии и офтальмологии. Например, в этом году удалось сделать 52 тысячи операций по удалению катаракты.

Большое интервью с Анастасией Раковой выйдет в понедельник, 16 декабря, в эфире телеканала Москва 24.