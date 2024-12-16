12 корпусов многопрофильных больниц откроют в Москве после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2025 году в Москве планируется завершить капремонт поликлиник, открыть пятый флагманский центр при больнице имени Буянова и онкологическую больницу, а также реконструировать 12 корпусов многопрофильных стационаров. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала Москва 24.

"В этом году мы завершаем реализацию проекта нового стандарта ургентной помощи, когда люди приезжают в больницу по скорой, когда счет идет на часы. Уже буквально на этой неделе флагманский центр первой Градской больницы начнет принимать первых пациентов. В начале года у нас запустится новый флагманский центр в больнице Буянова", – отметила вице-мэр.

По словам Раковой, все столичные больницы оснащены по одному стандарту. В них отработан единый алгоритм помощи всем пациентам. Кроме того, в следующем году на одной из территорий новой онкологической больницы построят круглосуточный стационар и амбулаторный центр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Международном медицинском кластере в Сколкове будет завершено в 2025 году. В состав больницы будут включены два современных корпуса, общая площадь которых превысит 60 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в 2025 году достроят новый комплекс детской больницы имени святого Владимира. К настоящему времени его готовность составляет 73%. При возведении здания используются материалы, которые помогают экономить энергию, а также применяются передовые технологии.

