Собянин: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Международном медицинском кластере в Сколкове будет завершено в 2025 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в состав больницы будут включены два современных корпуса, общая площадь которых превысит 60 тысяч квадратных метров.

Один из них станет амбулаторно-стационарным. В нем будут размещены 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. При этом здание планируется оснастить новейшей медтехникой, в том числе МРТ и КТ-аппаратами. Пациенты смогут получить в этом центре полный спектр онкологической помощи, обратил внимание мэр. В настоящий момент там ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Второй корпус планируется сделать операционно-реанимационным. В здании будут действовать операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными и лаборатории. Сейчас специалисты занимаются отделкой фасада и внутренних помещений, монтажом инженерных систем и подготовкой к установке оборудования.

Вместе с тем в городе возводится центр паллиативной помощи. В нем планируется разместить детское и реабилитационные отделения, а также отделения гериатрии и сестринского ухода.

Кроме того, в 2025 году достроят новый комплекс детской больницы имени святого Владимира. При возведении здания используются материалы, которые помогают экономить энергию, а также применяются передовые технологии, включая использование современных светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.