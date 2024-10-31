Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные работы по строительству флагманского центра на базе ГКБ имени Буянова планируется завершить в декабре 2024 года. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в данный момент идут пусконаладочные и отделочные работы. Специалисты проверяют системы вентиляции и дымоудаления.

Флагманский центр для оказания экстренной помощи будет принимать до 200 пациентов в сутки. В нем будут работать пост "Триажа" с четкой системой распределения пациентов по приоритетности оказания медпомощи, диагностическое отделение, блок лучевой диагностики, экстренный операционный блок, реанимация и малые операционные.

Всего в центре установят свыше 1,2 тысячи единиц современного высокотехнологичного оборудования, подчеркнул Собянин.

Всего с 2011 года в Москве возвели 55 корпусов для разнопрофильных городских, федеральных и частных больниц. Среди них – многопрофильный клинический центр в Коммунарке, новый комплекс лечебно-диагностического центра имени Логинова и новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1.

Помимо этого, в следующем году достроят новые корпуса городской онкологической больницы № 62 в Сколкове – амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их общая площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.