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Новости

05 сентября, 08:30

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"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

Собянин: городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Еще 36 набережных планируется привести в порядок в Москве до 2030 года

Самыми посещаемыми музеями в Москве стали "Царицыно", "Коломенское" и "Измайлово"

Новости часа: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Новости часа: комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона

Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

"Мой район. Новости": запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

На Лобненской улице завершили реконструкцию второго лечебного корпуса больницы имени Вересаева. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание 1972 года в Дмитровском районе переоборудовали по современным стандартам.

Многопрофильное медучреждение будут обновлять и дальше. В ближайшее время модернизируют еще два корпуса. Для москвичей откроют центр женского здоровья и родильный дом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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