"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

На Лобненской улице завершили реконструкцию второго лечебного корпуса больницы имени Вересаева. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание 1972 года в Дмитровском районе переоборудовали по современным стандартам.

Многопрофильное медучреждение будут обновлять и дальше. В ближайшее время модернизируют еще два корпуса. Для москвичей откроют центр женского здоровья и родильный дом.

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