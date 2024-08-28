Эксперт: "Миллион призов" помогает ненавязчиво привлекать людей к благотворительности

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Акция программы "Миллион призов" помогает популяризировать благотворительность, она оказывает существенную финансовую поддержку фондам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на советника по развитию благотворительного фонда "Глобальный альянс содействия" Элину Клепикову.

"Это прекрасный способ популяризировать благотворительность в нашей стране. Начиная с того, что людям, наверное, проще сначала отдавать не свои какие-то "живые" деньги, а баллы. Условно – конвертировать", – объяснила она.

Как подчеркнула эксперт, фонды ценят преимущества таких проектов, поскольку это является пассивным доходом, который не требует рекламных затрат и средств людей.

"Условно мы подписываем договоры, все связываются заранее, все очень легко и просто проходит. И таким образом фонд получает деньги. Для нас это очень эффективное сотрудничество", – сказала собеседница агентства.

Акция программы "Миллион призов" в 2024 году пройдет в Москве в 10-й раз. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, смогут выиграть от 1 до 5 тысяч баллов. Помимо благотворительности, их можно обменять на билеты в театр или музей, аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и прочих городских заведениях.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

