Эксперт: программа "Миллион призов" оказывает значительную финансовую поддержку фондам

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Программа акции "Миллион призов" помогает не только вовлечь граждан в добрые дела, но и оказывает значительную финансовую поддержку благотворительным фондам. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала директор фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.

По ее словам, люди узнают о деятельности некоммерческих организаций (НКО), а также о возможности помочь людям, животным или другим благотворительным проектам. Сначала горожане могут перевести свои баллы в пользу НКО, а потом решат стать волонтерами и помогать уже глобальнее.

"Это прекрасный проект, и спасибо, что он есть, и пусть он будет всегда", – отметила Сафонова.

Принявшие участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) горожане смогут выиграть от 1 000 до 5 000 баллов, которые смогут обменять на скидки у партнеров акции. Также москвичи могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и получить одноразовую скидку в 15 тысяч баллов в нескольких категориях. Они же имеют возможность передать свои баллы на благотворительность и помощь людям. Так, москвичи собрали уже 14 миллионов рублей в поддержку бойцов СВО и пострадавших от боевых действий жителей.

Выборы депутатов Московской городской думы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

