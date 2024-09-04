Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Почти восемь миллионов человек посетили музеи и выставочные залы Москвы за последние семь месяцев. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В своем посте мэр Москвы назвал самые популярные площадки. Среди них – отметивший 40-летие заповедник "Царицыно" и "Коломенское – Измайлово", Музей космонавтики, усадьба Кусково и ее 100-летний Музей керамики, а также Музей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.