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Новости

04 сентября, 17:30

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Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

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Почти восемь миллионов человек посетили музеи и выставочные залы Москвы за последние семь месяцев. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В своем посте мэр Москвы назвал самые популярные площадки. Среди них – отметивший 40-летие заповедник "Царицыно" и "Коломенское – Измайлово", Музей космонавтики, усадьба Кусково и ее 100-летний Музей керамики, а также Музей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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