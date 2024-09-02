Выставка "Паутина пространства" открылась в Москве 30 августа

В столице открылась масштабная выставка московских театральных художников "Паутина пространства". В проекте представлено более 250 произведений современного искусства от лучших скульпторов страны, народных и заслуженных художников России, академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств.

Выставка открыта ежедневно до 8 сентября с 12:00 до 21:00, вход бесплатный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.