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02 сентября, 15:30

Культура

Выставка "Паутина пространства" открылась в Москве 30 августа

Выставка "Паутина пространства" открылась в Москве 30 августа

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В столице открылась масштабная выставка московских театральных художников "Паутина пространства". В проекте представлено более 250 произведений современного искусства от лучших скульпторов страны, народных и заслуженных художников России, академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств.

Выставка открыта ежедневно до 8 сентября с 12:00 до 21:00, вход бесплатный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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