"Сити": Театр на Таганке представил спектакль "Желтая стрела"

В Московском театре на Таганке под руководством заслуженной артистки России Ирины Апексимовой вышла новая постановка под названием "Желтая стрела" режиссера Анны Закусовой. Спектакль был поставлен по мотивам одноименного произведения Виктора Пелевина.

Постановка создана на стыке авангарда и русского классического драматического психологического театра. Многие диалоги героев выполнены в виде хореографических этюдов с элементами танца буто и контактной импровизации.

Подробнее – в программе "Сити".