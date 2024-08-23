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23 августа, 16:45

Культура

"Сити": спектакль "Вероника решает..." открыл 37-й сезон в театре "Модерн"

"Сити": спектакль "Вероника решает..." открыл 37-й сезон в театре "Модерн"

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В московском драматическом театре "Модерн" под руководством заслуженного артиста России, режиссера Юрия Грымова торжественно отметили открытие 37-го сезона спектаклем "Вероника решает...". В основу постановки лег роман "Вероника решает умереть" популярного современного писателя Пауло Коэльо.

По сюжету спектакля главная героиня Вероника, переживающая череду экзистенциальных кризисов, вкупе с глубинными переживаниями личного характера, становится одной из пациенток психиатрической лечебницы. Подробнее – в программе "Сити".

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