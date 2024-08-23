Режиссер Карен Оганесян рассказал, много ли времени нужно на съемки интересных проектов

Прокатное кино должно быть семейным и для широкой аудитории, а сериалы – драматичными, жанровыми и подробными. Об этом и о том, много ли времени нужно на съемки интересных проектов, в интервью рассказал режиссер и продюсер Карен Оганесян.

Он отметил, что невозможно снимать интересные сериалы каждый год. Также режиссер поделился своим взглядом на процесс съемки.

Большое интервью с Кареном Оганесяном выйдет в пятницу, 23 августа, в эфире телеканала Москва 24.

