Москвичей пригласили на масштабную выставку ковров советской эпохи

Во Всероссийском музее декоративного искусства до 13 сентября проходит масштабная выставка "Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства". В семи залах каждый желающий сможет увидеть уникальные работы, узнать все про ковроткачество. Украшением стали парадные и подарочные ковры, многие из которых были представлена на международных выставках как образцы высокого ткачества.

В библиотеке имени Эйзенштейна 21 августа с 19:00 до 21:00 можно будет посмотреть сразу пять короткометражных фильма, среди них драмеди "Слишком хорошая Анна" от Яны Климовой-Юсуповой. Мероприятие проходит в рамках международного кинофестиваля "Будем жить".

22 августа в Центральный дом кинематографистов в 20:00 покажут ленту "Вера". История о том, как мать, ее сыграла Виктория Толстоганова, пытается разлучить сына с его первой любовью.

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