Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 07:45

Культура

Москвичей пригласили на масштабную выставку ковров советской эпохи

Москвичей пригласили на масштабную выставку ковров советской эпохи

В Гостином Дворе выступил камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Башмета

"Мастерская Брусникина" представила спектакль "Мы уже здесь"

14 новых выставок открыли в арт-пространстве Cube.Moscow

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"Интервью": Валерий Афанасьев – о работе со зрителями в театре

"Сити": москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить 24 и 25 августа

Актер Валерий Афанасьев рассказал, почему предпочитает работу в театре

"Сити": 24 августа в парке "Зарядье" оркестр исполнит композиции из мультфильмов

Студенты московского колледжа "26 КАДР" возродили уникальные архитектурные памятники

Во Всероссийском музее декоративного искусства до 13 сентября проходит масштабная выставка "Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства". В семи залах каждый желающий сможет увидеть уникальные работы, узнать все про ковроткачество. Украшением стали парадные и подарочные ковры, многие из которых были представлена на международных выставках как образцы высокого ткачества.

В библиотеке имени Эйзенштейна 21 августа с 19:00 до 21:00 можно будет посмотреть сразу пять короткометражных фильма, среди них драмеди "Слишком хорошая Анна" от Яны Климовой-Юсуповой. Мероприятие проходит в рамках международного кинофестиваля "Будем жить".

22 августа в Центральный дом кинематографистов в 20:00 покажут ленту "Вера". История о том, как мать, ее сыграла Виктория Толстоганова, пытается разлучить сына с его первой любовью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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