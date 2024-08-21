Молодые и популярные музыканты выйдут на сцену фестиваля "Солома" 24 августа

24 августа в саду "Эрмитаж" под открытым небом развернется столичный фестиваль "Солома". На сцену выйдут как совсем молодые музыканты, так и лидеры всевозможных чартов.

Хедлайнером фестиваля станет авторская группа "Комната культуры", которая за июнь набрала больше четырех миллионов прослушиваний. Также выступят Антон Лаврентьев, Женя Ефимова и группа SHOO.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.