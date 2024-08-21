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21 августа, 07:30

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Молодые и популярные музыканты выйдут на сцену фестиваля "Солома" 24 августа

Молодые и популярные музыканты выйдут на сцену фестиваля "Солома" 24 августа

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24 августа в саду "Эрмитаж" под открытым небом развернется столичный фестиваль "Солома". На сцену выйдут как совсем молодые музыканты, так и лидеры всевозможных чартов.

Хедлайнером фестиваля станет авторская группа "Комната культуры", которая за июнь набрала больше четырех миллионов прослушиваний. Также выступят Антон Лаврентьев, Женя Ефимова и группа SHOO.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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