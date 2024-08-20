Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 21 августа из-за автопробега

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с проведением автопробега 21 августа несколько улиц в центре Москвы будут временно закрыты для движения транспорта. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничения будут введены с 18:00 на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

Помимо этого, с 23:50 до выезда автоколонны закроют участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова. В свою очередь, с 00:01 21 августа будет запрещена парковка на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

В транспортном ведомстве призвали горожан заранее строить свои маршруты.



телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автопробег в Москве состоится в ночь с 21 на 22 августа. В нем примут участие свыше 500 автомобилей. Мероприятие приурочат ко Дню государственного флага России.

Сбор участников начнется по адресу проспект Академика Сахарова, дом 11. Там же каждый сможет получить тематическую атрибутику и украсить ею свою машину. Также все желающие могут сделать аквагрим в цветах российского флага. Для участия в автопробеге нужна предварительная регистрация.