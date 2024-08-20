Дворцы и центры творчества столицы подготовили мероприятия ко Дню флага России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные дворцы и центры творчества подготовили тематические мероприятия ко Дню государственного флага России, который традиционно отмечается 22 августа. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В ведомстве рассказали, что 20 и 21 августа во Дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" пройдут мастер-классы по шахматам. Эстафету перехватит Центр детского и юношеского творчества "Бибирево", где 22 августа пройдет лекция, посвященная культуре народов России. В этот же день в Доме детского творчества на Таганке проведут онлайн-викторину "Флаг державы – символ славы", принять участие в которой смогут все желающие.

Кроме того, в день празднования гостей ждут во Дворце творчества детей и молодежи "Преображенский". В нем пройдут мастер-класс по созданию гербовой фигуры – двуглавого орла – в технике пластилинографии.

Ко Дню флага РФ в Москве пройдут автопробег по Садовому кольцу, раздача стикеров и лент, а также кинопоказ. Участники проекта "Молодежи Москвы" и активисты молодежного сообщества "Stoлица" поздравят горожан с праздником.

Помимо этого, горожан ждут мастер-класс по созданию воздушных ветряков в цветах российского триколора и концерт молодых артистов.