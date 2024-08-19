Автопробег пройдет в столице ко Дню флага России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автопробег по Садовому кольцу, раздача стикеров и лент, а также кинопоказ пройдут в столице ко Дню государственного флага России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Участники проекта "Молодежи Москвы" и активисты молодежного сообщества "Stoлица" поздравят горожан с праздником. Автопробег состоится в ночь с 21 на 22 августа, в нем поучаствуют свыше 500 автомобилей, указали в пресс-службе комитета.

Сбор участников начнется по адресу проспект Академика Сахарова, дом 11. Там же каждый сможет получить тематическую атрибутику и украсить ею свою машину. Также все желающие могут сделать аквагрим в цветах российского флага. Для участия в автопробеге нужна предварительная регистрация.

Кроме того, 22 августа с 12:00 активисты подарят москвичам и гостям столицы более 20 тысяч стилизованных стикерпаков, отражающих культурные особенности России, ее символы и узнаваемые достопримечательности, а также свыше 20 тысяч лент-триколоров. Больше 40 добровольцев будут раздавать праздничную атрибутику в 20 столичных парках.

Акция проходит третий год подряд. Одной из главных площадок проведения мероприятий ко Дню флага РФ станет молодежная точка "Телепорт" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которая расположена на главной площади перед музеем "Гараж" в Парке Горького. В хабе "Компетенции будущего" состоится мастер-класс по созданию воздушных ветряков в цветах российского триколора. На главной сцене выступят молодые артисты, а в 18:00 пройдет кинопоказ фильма "Батальонъ".

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