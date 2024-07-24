Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В этом году Москва отметит День города 7–8 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в программе запланированы концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

Мероприятия в честь 877-го дня рождения Москвы пройдут как в центре города, так и во всех административных округах. В числе праздничных площадок аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк "Печатники", детский ландшафтный парк в Южном Бутове, Центральная площадь в Зеленограде и другие.

Все площадки будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

С 27 августа по 1 сентября пройдет первый Московский международный фестиваль молодежного кино "Высоко". Прием заявок для участия в нем уже стартовал и продлится до 5 августа. Оценивать представленные работы будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди.

