24 июля, 10:32Мэр Москвы
Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
В этом году Москва отметит День города 7–8 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, в программе запланированы концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
Мероприятия в честь 877-го дня рождения Москвы пройдут как в центре города, так и во всех административных округах. В числе праздничных площадок аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк "Печатники", детский ландшафтный парк в Южном Бутове, Центральная площадь в Зеленограде и другие.
Все площадки будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.
С 27 августа по 1 сентября пройдет первый Московский международный фестиваль молодежного кино "Высоко". Прием заявок для участия в нем уже стартовал и продлится до 5 августа. Оценивать представленные работы будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди.
Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября