Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 19:30

Город

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

В Москве мужчина доверился собаке в выборе вина

Неделя финансовой грамотности стартует в "Зарядье" 23 августа

Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни

Сергей Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

ЦВЗ "Манеж" является одной из флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего Москва 2030". Многие посетители приходят туда, чтобы узнать, каким был столичный транспорт и что ждет пассажиров в будущем.

Там же в цифровой лаборатории можно создать свою станцию метро с помощью нейросети. На специальном стенде гости могут выбрать место для строительства платформы, а также ее стиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоСветлана КлючниковаМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика