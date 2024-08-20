20 августа, 19:30Город
Чем заняться на форуме-фестивале "Москва 2030" в ближайшие дни
ЦВЗ "Манеж" является одной из флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего Москва 2030". Многие посетители приходят туда, чтобы узнать, каким был столичный транспорт и что ждет пассажиров в будущем.
Там же в цифровой лаборатории можно создать свою станцию метро с помощью нейросети. На специальном стенде гости могут выбрать место для строительства платформы, а также ее стиль.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.