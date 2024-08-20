Синоптик Варакин: теплая погода будет в европейской части РФ до конца августа

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Теплая погода ожидается в европейской части России до конца августа. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио КП.

По словам синоптика, 19 августа стало самым теплым днем в Москве и Подмосковье с начала месяца. Местами воздух прогрелся до 30 градусов. Подобные температурные значения не исключены и в другие дни текущего месяца.

"Лето у нас еще продолжается <…> Мы еще ждем, что начало последней недели, 26–27 августа, опять повысится температура до 25–27 градусов в Центральной России, включая Подмосковье, Тульскую область и некоторые соседние регионы. Как мы и ожидали, вторая половина августа и третья декада – она выше (климатической. – Прим. ред.) нормы была", – рассказал Варакин.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшее время температура воздуха в столице начнет постепенно повышаться, а самыми жаркими днями могут стать последние числа августа. Согласно ее прогнозу, 21–23 августа осадков в городе не ожидается, ночные температуры будут в пределах 14–16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23–25 градусов, что немного выше климатической нормы.